TFF 1. Lig’in 15. haftasında konuk ettiği lider Hatayspor’a 1-0 yenilen Keçiörengücü’nün teknik direktörü Serkan Özbalta, pozitif futbol oynayama çalıştıklarını söyledi. Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Birinci bölgeye otobüs çekip, defans yapmaya çalışan bir takım değiliz. Böyle bir mantalitemiz yok. Geçen yıl şampiyonluğu da bu şekilde kazanmıştık. Onun devamını getirmeyi arzu ediyorduk. Sezon bitiminde en azından ilk 6’da yer alarak play-off etabına kalmayı umuyoruz." diye konuştu.

Hatayspor’un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, şunları söyledi:

"Karşımızda birkaç yıldır beraber oynayan, iyi bir oyuncu topluluğu var. Bu oyuncu grubuna karşı çok iyi mücadele veren bir Keçiörengücü vardı. Özellikle ikinci yarı oyunu domine ettik ama kaliteli ayaklar maçın seyrini değiştirebiliyor. Bugün de ona benzer bir senaryo oldu. Biz yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımın performansından inanılmaz memnunum. Geçen hafta son dakika golü attık, bu hafta son dakika golü yedik. Bunlar futbolda var. Ayağa kalkacağız."