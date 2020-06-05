Ingame Group / Lokum Games şirketinde Espor Yöneticiliği görevini üstlenen Serkan Levent, espor dünyası ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu ve Zula'da Kadınlar Ligi'nin yakında başlayacağını müjdeledi.

İşte Serkan Levent'in röportajı:

Herkesin merak ettiği sorulara ve espor konusmaya geçmeden önce kendinden bahsedebilir misin?

Yaklaşık 2012 yılından bu yana espor ekosisteminde profesyonel olarak yer alıp şimdilerde ise Ingame Group / Lokum Games şirketinde Espor Yöneticisi ve aynı zamanda Türkiye Espor Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu Üyesi olarak iş hayatıma devam ediyorum. Bu zamana kadar birçok fazla espor kulübü, oyun fuarı, organizasyon şirketi ve teknoloji portallarında görev aldım.

6-7 Haziran Tarihlerinde Zula Süper Lig 5. Sezonu finali gerçekleşecek. İlk kez finaller online olarak gerçekleşecek bize hem bu süreç için hemde 5. sezon finalleri ile ilgili bilgiler verebilir misin?

Birinci sezondan bu yana ilk kez bir final organizasyonunu Nonstop Zula Espor Merkezi dışında online olarak gerçekleştireceğiz.Tüm esporcularımız, taraftar desteğinden ve heyecanlı atmosferden uzak olacaklar. Her ne kadar offline bir ortamdan uzak olsak da yayın akışındaki zengin içeriklerle izleyicilere ve oyunculara her zamankinden farklı bir deneyim sunmayı planlıyoruz. Özellikle 5. Sezonun Enleri Ödülleri ve canlı yayında izleyicilerimize dağıtacağımız hediyelerle topluluğumuza keyifli bir yayın deneyimi sunmak istiyoruz.

6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek finaller ile birlikte 5. sezon tamamlanmış olacak. Tüm sezonları değerlendirdiğimiz zaman sence neleri geliştirdiniz? Bu soruyla bağlantılı olarak 6. sezon için Zula severleri bekleyen yenilikler olacak mı?

Yeni sezon ile birlikte ilk planlamamız rekabeti daha da üst seviyeye çıkaracak 6'lı finaller sistemine geçiş yapmak oldu. Böylelikle ligi orta sırada tamamlayan takımlara dahi, finallere çıkma yolunda ikinci bir şans alanı yarattık. Keza kulüplerimizin akademi takımlarını da kurmaları, altyapıdan yükselecek yeni oyuncu havuzu oluşturulmasında önemli rol oynadı. Devamında sezonluk ödül havuzunu 290.000 TL'ye yükselterek oyunculara gelir anlamında daha konforlu bir alan sunmak istedik. Türkiye’de esporun öncü ekiplerinden Dark Passage ve önemli yerli yatırımlarından Çamlıca Espor'un da lige dahil olmasıyla birlikte ligin marka değerini üst seviyeye taşıdık. 6. Sezon'da da bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Süper Lig'i destekleyecek bir yükselme ligi planlıyoruz. Burada yeni kulüpler yerini alarak ikinci bir Zula Süper Lig seviyesinde ekosistem oluşturacağız.

Var olan bir ana lig organizasyonunuz var ancak bunun yanında sitenizden de rahatlıkla takip edilebiliniyor çok fazla turnuvalar organize ediyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz turnuvalar ve işleyiş süreciyle ilgili bilgi verebilir misin?

Zula Süper Lig, Kadınlar Ligi ve All Star gibi major turnuvalarımızın yanında Büyükşehir Belediyeleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile de etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Güncel olarak geçtiğimiz haftalarda ülkede bir ilk olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile şehirlere özel online Zula turnuvaları düzenledik. Oyuncuların ilgisi harikaydı. Benzeri çalışmaları diğer şehirlerimiz ile de artırmayı planlıyoruz. Bu noktada doğru takvimlendirme ve iletişim çalışması çok önemli. Uzun bir hazırlık sürecimiz bulunuyor. Kayıt süreçleri, kural setleri, ödüller, turnuva ve iletişim takvimi özenerek ilerlemeniz gereken süreçler.

Türkiye’de ilk kez kadın oyunculara yönelik bir lig organizasyonuna Zula Espor olarak imza atıyorsunuz. Bu süreç nasıl gelişti, kadınlar ligi ile ilgili bizlere neler anlatabilirsin? Ek olarak kadın oyuncularla yönelik başka hangi organizasyonları gerçekleştiriyorsunuz?

Globalde ve ülkemizde espor artık yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılında değerinin 2 milyar doları aşması bekleniyor. Özellikle ülkemizde de kadın oyuncuların rekabetçi oyunlara ve Zula’ya ilgisi üst seviyede. İlk olarak 2018 yılında Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir Zula Kadınlar Turnuvası gerçekleştirdik. Buradaki ilgi ve talebin ne kadar yoğun olduğunu görünce bu turnuva serisini bir sonraki yıla da taşıdık ve devamında Kadınlar Ligi'ni duyurduk. 13 Haziran'da ligi başlatacağız. Şimdiden 40 profesyonel sözleşmeli esporcumuz lig için antrenmanlarına devam ediyor. Kadınlar Ligi’mizde 6 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye’nin çok başarılı espor kulüplerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk BüyükŞehir kadın espor takımı olan ABB Aski Espor’da, Kadınlar Ligi’nde mücadele edecek. Aynı zamanda Zula Süper’lide olduğu gibi bütün maçlar Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte play-off aşaması başlayacak ve ardından şampiyon belli olacak.

Eski bir esporcu ve artık işin organizasyon kısmında yer alan biri olarak sana ülkemizde en çok merak edilen sorulardan birini sormak istiyorum. Esporcuların eğitim hayatlarının devam etmesinin zor olduğuna dair bir algı var. Zula Espor için bu durum nasıl?

Bu fikrin biraz ön yargı olduğunu söyleyebiliriz. En yakından bir örnek olarak, lise ve üniversite eğitimimi hemşire olarak tamamladım. Eş zamanlı olarak espor kariyerimi de devam ettirebildim. Aynı şekilde Zula Süper Lig'de de birçok esporcumuz Tıp ve Hukuk alanları gibi öğrenim hayatlarına devam eden büyük bir kesim var. Burada oyuncularımız doğru disiplin ve profesyonellikle, eğitim ve espor kariyerlerini eş zamanda devam ettirebiliyorlar.

Zula Esporu önümüzde ki dönemde ne gibi yenilikler bekliyor? Yeni turnuvalar, organizasyonlar planlıyor musunuz?

Bu ay içerisinde Kadınlar Ligi hayatımıza giriyor. Devamında da Üniversiteler özelinde çalışmalarımızı artıracağız. Zula Süper Lig ve 1024 takımlı Rekabet Turnuvası'nın arasına yükselme ligimizi de dahil ederek daha fazla esporcu ile daha genele yayılan bir espor ekosistemi oluşturmayı planlıyoruz.



