Tam ismi ile Fatih Serkan Kurtuluş, Türk futbol oyuncusudur. En son Kırşehir Belediyespor’da oynadı. Serkan Kurtuluş, şu anda bir kulübe bağlı değildir.

Serkan Kurtuluş kimdir?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1990

Doğum yeri: Bursa

Yaşı kaçtır? 31

Boyu uzunluğu: 1, 81 boyundadır

Uyruk/ Vatandaşlık: Türkiye

Hangi pozisyonda oynamaktadır? Defans Sağ Bek

Yan pozisyon olarak hangi pozisyonda oynuyor? Orta Saha Sağ / Sol Bek

Kurtuluş’un hangi ayağı güçlü? Sağ ayaklı

Danışmanlığını hangi ajans üstlenmiş durumda? PROFOUND Sports Management

Güncel olarak bu sezonda forma giydiği takım hangisi? Şu an herhangi bir kulübü bulunmamakta

Futbolcunun güncel değeri kaç bin Euro? 50 bin Euro değerindedir.

En yüksek değeri neydi ve ne zaman ulaşmıştı? 1 milyon Euro (1 Temmuz 2011 tarihinde)

Serkan Kurtuluş doğma büyüme nerelidir?

Serkan Kurtuluş Bursa ilinde dünyaya gelmiştir.

Serkan Kurtuluş kaç yaşında?

Futbolcu 2021 yılı itibariyle 31 yaşına gelmiş bulunuyor.

Serkan Kurtuluş‘un Oynadığı Tüm Kulüplerin Listesi ve Tarihleri

Serkan Kurtuluş bugüne kadar pek çok farklı takımda forma giydi. En son takımı ise de Kırşehir Belediyespor idi. Bu takımdan 4 Ağustos 2002 tarihinde ayrıldı. Bu tarihten beri ise Serkan Kurtuluş kulüpsüz olarak devam ediyor.

Altyapı

Bursaspor Alt Yapı (2000 ve 2006 yılları arasında)

Serkan Kurtuluş, futbolla ilk olarak kendi memleketinde tanıştı. Burada 2000 yılında Bursaspor alt yapısına girmeye hak kazandı. Alt yapıya girdiğinde ise Kurtuluş 10 yaşındaydı.

Bursaspor alt yapısında altı sene boyunca top oynadı. Burada kendini geliştirdikten sonra 16 yaşında dikkatleri çekti. 2006 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşmesini imzalamayı başardı.

Profesyonel

Bursaspor (2006 ve 2008 yılları arası)

Serkan Kurtuluş, profesyonel kariyerine alt yapısına girdiği Bursaspor ile başladı. Burada yaklaşık iki sezon forma terletti ve 18 maça çıktı. Bu sezon boyunca hiç gol kaydetmedi.

Galatasaray (2008 ve 2012 yılları arası)

Serkan Kurtuluş daha sonra da Galatasaray kulübüne transfer oldu. Burada toplam da dört sene boyunca kaldı ve toplam da 22 adet maça çıktı. Bu maçlar sırasında hiçbir gol kaydetmedi.

Gençlerbirliği (2012 ve 2014 yılları arası)

2012 yılında ise Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Burada iki sezon top oynadı. Toplam da 23 maçta hiç gol atmadı.

Kayserispor (2014 ve 2015 yılları arası)

Sonrasında Kayserispor’a geldi. Burada 11 maça çıktı.

Karşıyaka (2015)

Karşıyaka takımında bir sene kaldı. 16 adet maçta forma giydi. Hiç golü bulunmuyor.

Göztepe (2016)

Bu takımda da bir sene kaldı ve 14 maçta forma terletti.

Anadolu Selçuk spor (2017)

Bir sene sonra Anadolu Selçukspor’a geldi. Burada 13 maça çıktı.

Elazığspor (2017 ve 2019 yılları arası)

İki sene boyunca burada top oynadı. Fakat sadece bir maça çıktı.

BB Erzurumspor (2019 ve 2020 yılları arası)

BB Erzurumspor’da bir sene kaldı ve 6 maç oynadı.

Kırşehir Belediye spor (2020)

Burada kısa bir süre kaldı. 2020 yılının Ağustos ayında bu takımdan ayrıldı. Ayrılana kadar toplam da 5 maça çıkmıştı.

Serkan Kurtuluş’un Kariyerinde Önemli Noktalar/Durumlar/Takımlar

Serkan Kurtuluş, bugüne kadar altı milli takım kadrosunda bulundu. Bunlar:

U15 -2005 U16 – 2006 U17- 2005 /2007 U18 - 2007 U19 – 2007 Türkiye A2 - 2012