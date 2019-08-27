Konyaspor, zorlu Galatasaray deplasmanından son dakika golüyle puanla ayrılırken geceye damga vuran isim 1 numara Serkan Kırıntılı oldu. Başarılı eldiven Galatasaray’ın yıldızlarına geçit vermedi. Yediği golde ise takım arkadaşına çarpan top nedeniyle kontrpiyede kaldı. Konyaspor, deneyimli file bekçisinin bu başarılı performansını ise yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.

34 yaşındaki kalecinin kontratı 3 yıl daha uzatıldı. Serkan Kırıntılı dün yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini bir sezon daha uzatma konusunda prensipte anlaştığını ve yakın zamanda resmi imzayı atacağını söyledi.