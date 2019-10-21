Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Konya'da kapanırken sahalada ender görülen bir olay yaşandı. Konyaspor-Yeni Malatyaspor mücadelesinin henüz 12. saniyesinde ceza sahası dışında topu eliyle kontrol eden ev sahibi ekibin başarılı kalecisi Serkan Kırıntılı, kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Yeni Malatyaspor savunmasından gelen uzun topa Jahovic koşu yaparken, ceza sahası dışında topu kontrol eden Serkan, yaptığı hatanın hemen farkına vardı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartını çıkarıken, başarılı kaleci, eldivenlerini çıkarıp saha kenarına geldi. Tarihi bir hataya imza atan Serkan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kart gören futbolcusu olurken, 34 yaşındaki kaleci gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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