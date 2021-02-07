Serkan Kırıntılı Adana ilimizde doğmuştur. Ailesi de buralıdır. Kırıntılı’nın 2021’deki yaşı 36’dır. İlk defa 13 yaşında Adanaspor altyapı takımına girerek kariyerine başlamıştı. Futbolcu kariyeri süresinde bazı takımlarla beraber oynadı. Bu takımlar arasında kiralık olarak verildiği herhangi bir takım bulunmuyor. Kendisi bugüne kadar beş kez transfer edildi (alt yapı hariç).

Serkan Kırıntılı hakkındaki bazı bilgiler

Doğum tarihi hangi gün ve yıl? 15.02.1985

Doğum şehri neresi? Adana’da dünyaya geldi

Kaç yaşına geldi? Şu an 35 yaşında

Futbolcunun boyu kaç? 1,86

Kırıntılı Kaç Kilodur? Kırıntılı 81 kg kiloda bulunuyor.

Uyruğu hangi ülkede bulunuyor? Uyruğu Türkiye’dedir.

Mevkisi neresi? Kaleci olarak oynuyor.

Yan mevkisi neresi? Yan mevkisi bulunmuyor

Hangi ayağını daha iyi kullanıyor? Oyuncu sağ ayaklı

Futbolcunun danışmanı var mı? Danışmanı bulunuyorsa kim? Haluk Canatar

Güncel olarak formasını giydiği takım hangisi? Alanyaspor

Futbolcunun piyasa değeri nasıl? 200 bin Euro’dur.

Serkan Kırıntılı nereli?

Serkan Kırıntılı Adana ilimizde doğmuştur. Ailesi de buralıdır. Kırıntılı’nın 2021’deki yaşı 36’dır. İlk defa 13 yaşında Adanaspor altyapı takımına girerek kariyerine başlamıştı. Futbolcu kariyeri süresinde bazı takımlarla beraber oynadı. Bu takımlar arasında kiralık olarak verildiği herhangi bir takım bulunmuyor. Kendisi bugüne kadar beş kez transfer edildi (alt yapı hariç).

Altyapı günleri ve oynadığı takımlar

Adanaspor Alt Yapı (1998 ve 2004 yılları arasında)

Serkan Kırıntılı bu alt yapı takımında altı sene geçirmiştir. Daha sonra aynı takımla beraber bir sözleşme imzaladı. Bu şekilde oyuncunun ilk profesyonel kulübü de Adanaspor olmuş oldu.

Oynadığı Profesyonel Futbol Takımları Hangileri?

Adanaspor (2004 – 2005 sezonu)

Oyuncu burada sadece bir sezon boyunca forma terletti. Toplamda 26 adet maça çıktı.

MKE Ankaragücü (2005 – 2010 yıllarında oynadı)

Daha sonraki senede MKE Ankaragücü ile transfer sürecine girdi. Bu sürecin sonunda 2005 yılında takıma transferi kesin olarak gerçekleşti. Bu takımda toplamda beş sene boyunca forma giydi ve kalecilik yaptı. MKE Ankaragücü ile çıktığı 127 maç bulunuyor.

Fenerbahçe (2010 ve 2013 seneleri arasında)

2010 senesinde bir daha transfer süreci geçirdi. Bu sefer Fenerbahçe’ye transfer oldu ve burada üç sene boyunca kaldı. Fakat buradaki seneleri boyunca hiçbir maça çıkamadı ve forma giyemedi.

Çaykur Rizespor (2013 ve 2015 arası oynadı)

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Çaykur Rizespor’a geçti. Burada sadece iki sene kaldı. İki sene içinde 64 maça çıktı. İkinci senenin sonunda tekrardan transfer sürecine girdi.

Konyaspor (2015 yılında başladı, devam ediyor.)

Çaykur Rizespor’dan sonra Konyaspor ile anlaşmasını imzaladı. Burada bugüne kadar 153 maça çıktı. Futbolcunun kariyeri boyunca en çok maça çıktığı takım da Konyaspor’dur.

Futbolcu tüm kariyeri göz önüne alındığında toplam olarak 370 maçta boy göstermiştir.

Milli kaleci Serkan Kırıntılı’nın kariyerinde bazı dönüm noktaları ve ilkler bulunuyor. Henüz 17 yaşındayken Adana A Takımına yükseldi Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe forması ile 90 dk sahada kaldı. Bütün kurtarışları başarılı oldu. U- 18, U – 19, U -20 ve U -21 takımlarında kalecilik yaptı. Türkiye milli takımında 2007-2008 sezonunda forma giydi.