Serkan Asan: Şampiyonluk benim için gurur verici!

Süper Lig 'in 36. haftasında konuk olduğu Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor 'da Serkan Asan, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bordo Mavili formayla 61. resmi maçına çıkan 23 yaşındaki sağ bek, çocukluğundan beri hayalini kurduğu şampiyonluğu yaşamanın kendisi için çok gurur verici olduğunu dile getirdi.

Şampiyon oldukları an mutluluktan ağladıklarını belirten Serkan, ''Bambaşka bir andı. Mahalle arasında top oynarken Trabzonspor'un şampiyonluğunu hayal ediyorduk, buna tanık olmak büyük bir mutluluktu.'' dedi.

Genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.