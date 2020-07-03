Serkan Asan forma istedi

Pazar günkü derbi öncesi en büyük belirsizlik sağ bekte yaşanıyor. Pereira’nın cezasında formaya 3 aday var: Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Kamil Ahmet. 21 yaşındaki Serkan Asan, Galatasaray karşısında görev almak için çok istekli

03 Temmuz 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Serkan Asan forma istedi

Pazar günkü derbi öncesi en büyük belirsizlik sağ bekte yaşanıyor. Pereira’nın cezasında formaya 3 aday var: Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Kamil Ahmet. Hüseyin’in gerçek mevkisi stoper. Kamil Ahmet ise sakatlıktan yeni çıktı. Serkan’ın en büyük handikabı, tecrübesizliği...Ancak 21 yaşındaki sağ bek, Galatasaray karşısında görev almak için çok istekli. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

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