Sırbistan’da başlayan Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Serkan Akkoyun finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada 77 kiloda mücadele eden Serkan Akkoyun, yarı finalde Macar Tamas Levai’yi 5-1 mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, yarın altın madalya için Rus Islam Opiev ile karşılaşacak.

Şampiyonada 63 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım da yarın repesaj maçlarına çıkacak.

Organizasyonda yarın 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları ile bugün yapılan sıkletlerin repesaj, 3.’lük ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.