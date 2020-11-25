Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde tekerlekli sandalye tenis turnuvası düzenlendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir tenis akademisinde Alanya Open Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası düzenlendi. 28 ülkeden 65 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Türkiye adına 8'i erkek 11 sporcu katıldı. Turnuvada tek erkekler kategorisinde Japon Kouhei Suzuki birinci oldu. İkinciliği Avustturyalı Nico Langmann elde etti. Tek kadınlar kategorisinde Japon Saki Takamuro birinci, Japon Shiori Funamizu ikinci oldu. Junior erkekler kategorisinde Avusturyalı Ben Bartram birinciliği elde etti. Aynı kategoride Emirhan Toper de ikinci oldu.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül tarafından verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, pandemi sonrası uluslararası en geniş katılımlı tenis turnuvasının birincisi Alanya Open'ın sona erdiğini söyledi. Pazartesi günü ikinci uluslararası turnuvanın başlayacağını belirten Yurdagül, olimpiyatlara hazırlık aşamasında sporcuların buradan puan aldıklarına dikkati çekti.

Covit-19 tedbirlerinin çok üst düzeyde olması nedeniyle bundan sonraki turnuvalarda da Antalya'nın özellikle Belek bölgesinde kamp ve organizasyonları yapacaklarını aktaran Yurdagül, 2021 yılında gerçekleşecek olan Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarında en yüksek kota sayısı ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak katılmak istediklerini söyledi.

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