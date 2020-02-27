Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp ve National golf sahalarında 3 gün sürecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'na 20 ülkeden 64'ü profesyonel toplam 185 golfçü katıldı. Turnuvaya Türkiye'yi profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Bekir Kara, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç gibi golfçüler temsil ediyor.

Turnuvada, toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuvanın birincisi 5 bin Euro ile ödüllendirilecek. Turnuvada geçen yıl Ali Altuntaş, şampiyon olmuştu.

Turnuva cumartesi günü Regnum Carya Otel'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

DHA