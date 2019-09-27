Serikli golfçüler şampiyon oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası tamamlandı. Serikli golfçüler, takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası 25-26 Eylül tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda yapıldı. Şampiyonaya İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National AGGA ve Klassis Golf Kulübü'nden toplamda 18 golfçü katıldı. İki gün oynanan şampiyonanın final raundunun sonunda gross kategoride Taner Yamaç, Berk Çelik ve Orkunhan Kaplan'dan oluşan National AGGA takımı toplamda 281 (-7) gross skorla birinci, Hasan Karagöz, Taylan Dönmez ve Mung Suag Go'dan oluşan Klassis Golf Kulübü takımı 310 (+22) gross skorla ikinci, Can Gürdenli, Alihan Afşar ve Kerem Özdemir'den oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı 315 (+28) gross skorla üçüncü oldu.

Net kategoride ise Berk Çelik, Orkunhan Kaplan ve Taner Yamaç'tan oluşan National AGGA takımı toplamda 269 net vuruşla birinci, Taylan Dönmez, Hasan Karagöz ve Mung Suag Go'dan oluşan Klassis Golf Kulübü takımı 274 net vuruşla ikinci, Kadirhan Yener, Yılmaz Mollahüseyinoğlu ve Ata Özcan Ordulu'dan oluşan Serik BGA takımı 290 net vuruşla üçüncü sırada yer aldı. Final raundunun ardından dereceye giren sporcular için kupa töreni düzenlendi.

TGF Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası'nı kazanan Taner Yamaç, Berk Çelik ve Orkunhan Kaplan'dan oluşan National AGGA takımı, 24-26 Ekim tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilecek Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.