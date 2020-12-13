Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un yarın deplasmanda oynayacağı Sakarya spor maçı ertelendi.

13 Aralık Pazar günü Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Sakaryaspor, Serik Belediyespor karşılaşması Sakaryasporlu futbolculardan çoğunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Serik Belediyespor çalışmalarına kendi tesislerinde devam ederken takımda 3 futbolcunun sakatlığının sürdüğü öğrenildi. Cenk Kaplan'ın arka adalesindeki yırtıktan dolayı 1 aydır sakat olduğu, Murat Gürbüzerol'un son oynanan Pazarspor maçında dizinden sakatlandığı, aynı maçta Sefa Narin'in de iç adalesinde kısmi yırtık olduğu tespit edildi. Sakat futbolcuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

