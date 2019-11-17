Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor U19 takımı, Yolspor'u 4-1 yendi.

Çandır Futbol Sahası'nda dün oynanan maçta, Serik Belediyespor U19 takımı, Yolspor U19 takımıyla karşılaştı. Maçın ilk yarısını Emirhan ve Ergün'ün attığı gollerle 2-0 önde kapatan Serik Belediyespor U19 takımı, ikinci yarıda da Eray'la iki gol buldu. Yolspor'dan Emre'nin son dakikada attığı golle maç 4-1, Serik Belediyespor takımının üstünlüğüyle sona erdi.

7 maç oynayan Serik Belediyespor U19 takımı, aldığı son galibiyetle puanını 18'e çıkararak, grubunda liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor U19 takımı, haftaya Kunduspor ile karşılaşacak.

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