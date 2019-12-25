Serik ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor, bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'u lider Erzincanspor'un 1 puan gerisinde ikinci tamamlayan Serik Belediyespor çalışmalara kendi tesislerindeki günde çift idmanla başladı.

Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, "İlk yarı bittikten sonra takımımıza 1 hafta izin verdik. Pazartesi gününden itibaren kampa girdik. Burada kampımız 30 Ocak tarihine kadar sürecek. Takımımız idmanlarını kendi tesislerinde yapacak. Diğer yandan da teknik heyetin raporları doğrultusunda kadromuza en az 5 futbolcu transfer edeceğiz. İlk transferimiz, stoper Keram Onaylı ile prensipte anlaştık. Bu futbolcumuz bugün kampımıza katılacak. Öte yandan kadromuzdan Kaan, Furkan, Enes ve Herman ile yollarımızı ayırdık. Sertaç ve Erdal'a ise kendilerine kulüp bulmalarını tebliğ ettik. Kamp boyunca 2 hazırlık maçı yapacağız. 30 Aralık tarihinde 3. Lig takımlarından Osmaniyespor ile hazırlık maçı yapacağız" dedi.

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