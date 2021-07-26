Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, orta saha oyuncuları Burak Sürmeli ile 2 yıllık, Çınar Tarhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor, en son Bucaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Burak Sürmeli ile 2 yıllık, geçen sezonu Ergene Velimeşe'de kiralık geçiren ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Çınar Tarhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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