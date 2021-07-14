Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, ön libero Sezer Yıldırım ve stoper Okan Yıldız ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Serik Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen ilk imza töreninde Halide Edip Adıvarspor'da forma giyen ön libero 25 yaşındaki Sezer Yıldırım, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Halide Edip Adıvarspor'da oynayan Yıldırım, daha önce sırasıyla Bağcılar SK, A. Üsküdar 1908 ve Beşiktaş U21'de forma giydi.

İKİNCİ TRANSFER STOPER

Serik Belediyespor'un diğer transferi ise Okan Yıldız oldu. Afjet Afyonspor'da oynayan stoper 30 yaşındaki Okan Yıldız da kendisini 2 yıllığına yeşil beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi Serik Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törenle attı. Törende Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kulüp Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Son olarak Afjet Afyonspor'da stoper mevkiinde oynayan Yıldız, daha önce sırası ile Bayburt İl Özel İdare, Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor, Kastamonu 1966, 1461 Trabzon ve Kartalspor'da oynadı.

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