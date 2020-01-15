Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden lider Serik Belediyespor, Altınordu'dan forvet oyuncusu Fatih Aktay, Ankara Demirspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Özçelik, Bodrumspor'dan kaleci Fatih Gülmez ve Erzinspor'dan stoper Keram Onaylı ile sözleşme imzaladı. Kulübün Kadriye Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Karasu, Sportif Direktör Caner Yılmaz katıldı.

İmza töreninin ardından 4 futbolcu yeşil beyazlı formayı giyerek fotoğraf çektirdi. Yeni transferler, Serik Belediyespor'u şampiyon olarak 2. Lig'e çıkarmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

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