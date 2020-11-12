Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 18 günde 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 maç oynayacak.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15 puanla 3. sırada yer alan Serik Belediyespor, Kadriye Mahallesi'nde bulunan tesislerinde 11 Kasım'da, 1922 Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Engin Korukır nezaretinde sürdürdü. Neşeli geçen idmanda kilolu olmasından dolayı teknik direktör Engin Korukır tarafından futbolcularla birlikte idmana alınan malzemeci Yunus Karakoyun, idmanda yaptığı espri ve hareketlerle ilgi odağı oldu.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ YAŞANACAK

Serik Belediyespor'da 1922 Konyaspor ile başlayacak yoğun bir maç trafiği yaşanacak. Ligde, 11 Kasım'da Konya'da oynayacağı maçın ardından, 14 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile evinde, 18 Kasım Çarşamba günü Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Serik Belediyespor, 29 Kasım Pazar günü ise Kırklarelispor ile evinde oynayacak. Serik Belediyespor ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 24-25-26 Kasım tarihlerinde belirlenecek bir günde 4. turda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Engin Korukır, "Pandemiden dolayı maçlar bazen üst üste gelebilecek, kasım ayı içerisinde yoğun maç trafiği var. Çarşamba günü oynayacağımız 1922 Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını tesislerimizde sürdürüyoruz. Bir yandan lig maçları, öte yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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