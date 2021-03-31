Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un olağan genel kurulu sonucunda Ali Aksu başkanlığa seçildi. Aksu, "Serik Belediyespor sadece bizim değil hepimizin ortak değeridir" dedi.

Serik Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Ali Aksu ve Yaşar Kökçe başkanlık için mücadele etti. 245 delegenin katıldığı genel kurulda divan başkanlığına yapılan açık oylamada oy çokluğu ile Ercan Aytaç seçildi.

Divanın oluşumunun ardından konuşan Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Serik Belediyespor tarihinde son 5 yıl içerisinde büyük başarılara imza attı. Serik Belediyespor'a hangi adayımız katkı verecekse, Mevla'm ona nasip etsin. Serik Belediyespor, Seriklilerin ortak değeridir. Bu dönem belediye başkanlığı bana nasip oldu. Serik Belediyespor bugün de yarın da halkımızındır. Belediyemizin destekleri olmadan kulübün ayakta durması daha ileri noktalara gelmesi mümkün değil. Her iki adaya da başarılar dilerim" dedi.

Mevcut Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar da "Başkanlık dönemimde Serik Belediyespor'u 3. Lig'den 2. Lig'e çıkardık. Serik Belediyespor kulübü Türkiye'de bir marka oldu" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra adaylardan Yaşar Kökçe divan başkanlığına oylamanın kapalı yapılması, Ali Aksu ise açık yapılması yönünde dilekçe verdi. Divan heyetinin değerlendirmesi sonucu her iki adayın talebi kongreye katılanlara soruldu. Yapılan açık oylama sonrası seçimin de açık oylamayla yapılması oy çokluğuyla kararlaştırıldı. Bunun üzerine Yaşar Kökçe ve taraftarları salondan ayrıldı. Divan başkanlığınca Başkan Adayı Ali Aksu ve yönetim listesi açık oylamaya sunuldu. Oylamada 195 oy alan Ali Aksu ve yönetimi seçimi kazandı.

3 yıllığına Serik Belediyespor'un yönetmeye hak kazanan Başkan Ali Aksu, seçim sonu yaptığı açıklamada, "Ben ve ekibimi bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Çıktığımız bu yolda sizleri mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz. Tek sevdamız sizlerle Serik Belediyepsor'u en iyi yerlere taşımak. Serik Belediyespor sadece bizim değil hepimizin ortak değeridir. Serik Belediyespor'u sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin destekleriyle yöneteceğimizden endişeniz olmasın. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı kendiliğinden gelecektir. Profesyonel kulüpler profesyonelce yönetilmelidir. Bundan sonra amacımız bu olacaktır. Alt yapı olmazsa olmazımız, Serikli gençlerimiz bizim önceliğimiz olacaktır" dedi.

Başkan Aksu'nun yönetimi Ali İşlek, Adnan Yılmaz, Mustafa Kara, İsmail Mecek, Yusuf Yılmaz, Cengiz Doğan, Ufuk Koca, Namık Kemal Kılınç, Hasan Devrim Ünsal, Halil Deligöz, Mehmet Çolakoğlu, Ramazan Tepe, Yusuf Akgül ve Süleyman Kanmaz'dan oluştu. Denetim kurulunda ise Mehmet Emin Kiremitçioğlu, Hüseyin Bedel ve Durmuş Okan Yıldırım yer aldı.

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