Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor'da teknik direktör Engin Korukır ile yollar ayrıldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Engin Korukır'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi. Engin Korukır, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan dönerken kulüp başkanının kendisini aradığını durumu ilettiğini söyledi. Göreve başladıkları günden bu yana doğru ve yanlışları olabileceğini belirten Korukır, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler ve normal şeyler. Allah'a şükürler olsun ki Serik Belediyespor'a bu anlamda bırakacağımız en büyük miras, şerefimize, namusumuza leke getirmeden kulübü kendi evimiz gibi gördük ve çalıştık" dedi.

Sezon başında doğru transferler yaptıklarını ve takımın hala play-off oynayacak düzeyde olduğunu belirten Engin Korukır, "18 maç oynadık. 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti olan bir takım. Hala inancım şudur ki transfer yapsa da yapmasa da bu takım play-off'a kalır" diye konuştu.

'CEZA BİR TAKIMDA HESAPLANMAYAN BİR ŞEYDİR'

Takıma verilen cezalar konusuna açıklık getiren Korukır, şöyle dedi:

"Ceza bir takımda hesaplanmayan bir şeydir. Bazen en önemli oyuncularınızın 5- 6 tanesi birden ceza alıp oynamayınca sıkıntı yaşıyorsunuz. Bazen tesadüfen maç kaybediyorsunuz. En son oynadığımız Mamak maçı en az 3 ya da 4 - 0 yenecekken maçı kaybettik. Bunlar futbolda var. Baktığımızda büyük takımlar da bunu yaşıyor. Bu takımda güzel oyuncularla çalıştım. 1 gün bile para konusunu söz konusu bile etmediler."

Kendisini beğenenlerin yanında beğenmeyenlerin de olabildiğini belirten Korukır, "Bizi isteyenler de istemeyenler de vardır. Herkese saygı duyuyorum. Ama kalp ve vicdanen çok rahatım. Bu kulübe hiçbir yanlışım olmadı. Ama yeni gelecek arkadaşlarımız gideceklerin kalacakların raporunu hazırlamış. Bu çok yanlış en azından bizim teknik ekibe sorabilirlerdi. Ben bu konuda kötü olduklarını düşünmüyorum. Tecrübesiz olduklarını düşünüyorum. Ama şu var iyi ki burada çalışmışım. Güzel dostlarım oldu. Futbol en fazla eleştirisi olan oyundur. Amatör kümeyi de Süper Ligi de gördüm. 2 sefer Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadık. 2 defa TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadık. 3. Lig'de şampiyonluk yaşadık. Hayat devam ediyor. Çok üzgünüm. Serik'te çok güzel şeyler yapacaktık. Ben Serik'in başarılı olmasını çok istiyorum. Bazıları ayrılırken 'aman bana ne' der ama ben öyle düşünmüyorum. Kimse ile bir kırgınlığımız yok. İnşallah bundan sonra da kulüp profesyonelce yönetilir. Aksi takdirde kulübe zarar verirler. Çünkü hatayı çok az kabul eder. Yapılan hata sezona mal olur" dedi.

Engin Korukır, şu an 4 kulüpten transfer teklifi olduğunu da belirterek, "Şu anda en azından 1 ay hiçbir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü insanın kafası rahat olması gerekir" diye konuştu.

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