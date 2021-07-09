Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Kahramanmaraşspor'da oynayan 30 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusu Burak Göksel ve Edirne Belediyespor'da oynayan sol bek oyuncusu 25 yaşındaki Ferdi Konak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serik Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Kahramanmaraşspor'da kanat ve forvet oynayan Göksel, daha önce sırasıyla Şile Yıldızspor, Bayburt İl Özel İdare, Keçiörengücü, Karagümrük ve Kartalspor'da, Ferdi Konak ise son olarak Edirne Belediyespor'da sol bek oynarken, daha önce sırasıyla Batman Petrolspor, Çorum FK, Yeni Çorumspor, Osmanlıspor ve Ankara Adliye'de oynadı.

FOTOĞRAFLI