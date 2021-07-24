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Serik Belediyespor'da Afyon kampı başladı

Serik Belediyespor'da Afyon kampı başladı

24 Temmuz 2021, Cumartesi 14:30 Son Güncelleme:
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Serik Belediyespor'da Afyon kampı başladı

 

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, teknik direktör Bülent Akan nezaretinde Afyonkarahisar kampında çalışmalara başladı.

Afyonkarahisar'daki ilk idmanını dün yapan Serik Belediyespor, bu sabah ikinci idmanına çıktı. Isınma koşusunun ardından kondisyon ve ağırlık çalışması yapan Serik Belediyespor'da morallerin yüksek olduğu gözlendi. 29 futbolcudan oluşan takım teknik direktör Akan'ın görüşleri doğrultusunda günde 2 idman yaparak lige hazırlanacak.

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