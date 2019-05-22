Serik Belediyesi önünde Kaymakam Haluk Şimşek ve protokol tarafından karşılanan Serik Belediyespor kafilesi, mehter takımı eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf da meşalelerle futbol takımına destek verdi. Buradan takım otobüsüne binen kafile, yüzlerce araba eşliğinde konvoy halinde Antalya Havalimanı'na götürüldü. Uğurlama töreninde Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, protokol ve Serik Belediyesporlu yöneticiler de katıldı.

Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediyespor'u başarısından dolayı kutlarken, 2. Lig'e yükseleceklerine inancının sonsuz olduğunu söyledi. Adana'da yapılacak final karşılaşmasında takıma başarı dileyen Şimşek, "Bu takım her şeyi hak ediyor. Serik olarak her zaman takımımızın yanındayız. Adana'dan da galibiyetle dönüp 2. Lig'e çıkacağına inancım sonsuz" dedi.

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Şansal da takımda kaleci Orkun dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını ve tam kadro olarak Adana'ya gittiklerini kaydetti. Şansal, kaleci Orkun'un belinde küçük bir problem olduğunu, bunun da oynamasına engel olmadığını aktardı.

DHA



