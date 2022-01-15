1461 Hekimoğluspor'dan stoper Muhammet Ali Kurt, takım arkadaşı Sol bek Mehmet Sak ile İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Kocal ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza törenine Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın, Kulüp Başkanı Halil Deligöz, Kulüp Yöneticileri ve teknik direktör Hakan Yılmaz katıldı.

Kulüp Başkanı Deligöz yaptığı açıklamada, "Kadromuza 2'inci yarı için en az 4 futbolcu takviye düşüncemiz vardı. Teknik ekibin raporları doğrultusunda 3 futbolcu ile yarım sezonluk anlaşma sağladık. Bir futbolcu ile görüşmelerimiz devam ediyor, en kısa sürede anlaşma sağlayacağız. Futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olsun" dedi.