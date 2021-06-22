Serik Belediyespor yönetimi STK başkanlarıyla buluştu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor yönetimi ilçedeki STK başkanlarıyla bir araya geldi.

İşler Caddesi'ndeki bir kafede gerçekleştirilen toplantıya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Amacımız, ilçenin ortak değeri olarak kabul ettiğimiz Serik Belediyespor'u daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz, neler yapabiliriz. Serik Belediyespor Türkiye'de sayılı takımlar arasında yer alıyor. İlçemizi çok iyi temsil ediyor. Futbol pahalı bir spor dalı. Belediyeler profesyonel kulüplere direkt maddi kaynak aktaramıyor. Ancak amatör kulüplere bütçenin binde yedi civarında. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çok eski bir kulüp. Başarılarla dolu bir geçmişe sahip bir kulüp. Hep birlikte elimizden gelen destek ve gayreti göstereceğiz. Bizden sonrakilere iyi bir Serik ve iyi bir Serikspor bırakmalıyız. Ülke ve dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen kulübümüz gayet iyi durumda. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimize ben inanıyorum. Birlikten güç doğar" dedi.

'BU ŞEHRİN ORTAK DEĞERİ SERİK BELEDİYESPOR'

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Serik Belediyespor zor şartlarda kurulmuş ve günümüze kadar gelmiş, 2. Lig'de mücadele eden 40 takımdan biridir. Kulübümüze emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu şehrin ortak değeri Serik Belediyespor'dur. Göreve geldiğimiz günden bu yana yönetim kurulu üyelerimiz kulübe ciddi bir maddi destek sağladı. Mali disiplin içerisinde kulübü belli bir noktaya getirdik. Genç vizyonlu hedefi olan bir hoca ile anlaştık. Geçmişte futbolculara olan borçlarımızı helalleşerek çoğunu kapattık. Az para ile çok iş başardık. Her kulübün borcu var. En az borcu olan kulüplerden birisiyiz. Böyle olunca da 1 ve 2. Lig'den birçok futbolcu bizim kulübe gelmek için bize ulaşıyor. Biz kulübün mali disiplinini bozmadan, karakterli, katkı koyacak oyuncuları hesabımıza uygun şekilde almaya çalışacağız. Koşan, mücadele eden bir takım kurmaya çalışıyoruz. Futbol bir şehrin tanıtımına da çok katkı sağlıyor. Takımın iyi yerde olması şehrimizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Bundan böyle tüm STK başkanlarımızı gerek içerde gerekse deplasmandaki maçlarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

STK temsilcileri adına konuşan Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran da "Serik Belediyespor herkesin ortak değeridir. İş birliği yapıp elimizden destek vereceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Kulüp Başkanı Halil Deligöz, STK başkanlarına Serik Belediyespor atkısı hediye etti.

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