Serik Belediyespor yönetimi istifa etti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor yönetimi kaymakamlığa istifa dilekçelerini verdi.

Serik Belediyespor yönetim kurulu, istifa dilekçelerini dün Serik Kaymakamlığı'na verdi. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Bu süreçte 16 Ekim 2020 tarihinde ve 11 Aralık 2020 tarihlerinde; Serik Belediyespor kulübü olarak olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz başvurular bakanlık yazısına istinaden reddedilmiştir. Göreve geldiğimiz günden itibaren Serik Belediyespor Kulübü'nün, teknik heyetlerin ve futbolcuların tüm ihtiyaçlarını var gücümüzle ve olağanüstü bir çabayla karşılamaya çalıştık. Puan tablosundan da anlaşılacağı üzere takımımız bir üst lig için en iddialı takımlar arasındadır. Serik Belediyespor Kulübü tüm Serik'in takımıdır ve biz yönetim olarak bu ağırlığın bilincindeyiz. Tüm yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ederek, seçimli genel kurul yapılması için Serik Kaymakamlığına başvurmuş bulunmaktayız. Serik Kaymakamlığı tarafından genel kurul yapılması hakkında karar verilmesi halinde, yeni tarih kamuoyu ile paylaşılacaktır. Serik Belediyespor hedeflerinden şaşmayarak kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

Yönetim kurulunun istifalarını kabul eden Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun yasa gereği kayyum ataması bekleniyor.



