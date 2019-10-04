Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - SERİK Belediyespor ile Silopi Haburspor futbolcu ve teknik ekibi, dostluk ve birliktelik yemeğinde buluştu.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde Serik Belediyespor tesislerinde düzenlenen programa Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk, Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, Kulüp yöneticileri ve teknik heyet ile futbolcular katıldı.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Silopili gençlerin 13 gün boyunca Serik Belediyesi'nin misafiri olarak bölgede bulunacaklarını söyledi. Kendisinin de mesleğinin ilk yıllarında o bölgede çalıştığını belirten Kurdoğlu, her iki kulübün kardeş olduğunu, aynı havayı teneffüs ettiğini ve bu havanın ülkenin ortak havası olduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde yaşayan ve bu al bayrağın altında aynı havayı teneffüs eden, aynı kıbleye yönelen insanların kardeş olduklarına vurgu yapan Kurdoğlu, bununda bu vatanın birlik ve bütünlüğünün bir işareti olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Enver Aputkan ise Serik ve Silopi'nin bundan sonra kardeş ilçeler olduğunu söyledi.

Aputkan, "Silopili kardeşlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde bir kamp dönemi geçireceğiz. Silopi Habursporun kamp süresi içerisinde Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacaklar" dedi.

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