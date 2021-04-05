Serik Belediyespor, Van maçına hazırlanıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı Van maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Geçen hafta Kırklareli deplasmanından 1 puanla dönen Serik Belediyespor, 1 günlük istirahatin ardından Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde Vanspor maçı hazırlıklarına başladı. Bugün yapılan neşeli idmanın ardından yarın yapılacak olan ter idmanı sonrası kendi tesislerinde kampa girecek olan Serik Belediyespor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Grupta 10. sırada yer alan Serik Belediyespor oynadığı 31 maçta 11 galibiyet 12 beraberlik 8 mağlubiyetle 45 puanda bulunuyor. Serik Belediyespor 7 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda Vanspor'u konuk edecek.

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