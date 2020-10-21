Serik Belediyespor - Turgutluspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Turgutluspor karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.

Maça Serik Belediyespor orta vuruşu ile başladı.

45+2'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Sinan serbest vuruştan topu filelere gönderince maç 1-0 oldu.

İlk yarı başka gol olmayınca 1-0 sona erdi.

90+2'nci dakikada Muhammmed Rıdvan Özdemir, ceza sahası içerisinde Bahadır Çiloğlu’nu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Kalaycı takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0.

Maç bu golle 2-0 Serik Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.

Grup lideri olan ve 5'te 5 yapan Turgutluspor, ilk mağlubiyetini aldı. Turgutluspor maç sonucuna göre 15 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor ise puanının 14'e çıkartarak grupta ikinci sıradaki yerini korudu.

STAT: Titanic Mardan

HAKEMLER: Taner Tuncer, Mustafa Burak Dilitatlı, Nezihi Aytar

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Atakan Cangöz (Dk.19 Yusuf Çelik), Mahsun Çapkan (Dk.72 Bahadır Çiloğlu), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.72 Canberk Aydın), Yusuf Onur Arıkan, Sinan Özkan, Cenk Kaplan, Sefa Narin, Emre Bekir

TURGUTLUSPOR: Fatih Demirbilek, Mert Özyıldırım, Süleyman Özdamar, Samet Günhan (Dk.55 Burak Yılmaz), Mithat Yaşar, Marvin Sinan (Dk.63 Ferhat Katipoğlu), Mete Sevinç, Mutlu Aksu Doğan (Dk.63 Muhammed Beşir), Talha Yazgan, Muhammed Haşim Çoban, Muhammed Rıdvan Özdemir

GOLLER: Dk.45+2, 90+2 (P) Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor),

SARI KARTLAR: İbrahim Demir, Yusuf Onur Arıkan, Canberk Aydın (Serik Belediyespor) – Mert Özyıldırım, (Turgutluspor)

DHA