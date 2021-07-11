Serik Belediyespor sezonu açıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- BU yıl TFF 2. Lig'de mücadele edecek Serik Belediyespor, 12 Temmuz günü çalışmalarına başlayacak.

Serik Belediyespor, Kadriye Mahallesi'nde bulunan tesislerinde 12 Temmuz Pazartesi günü toplanarak teknik direktör Bülent Akan nezaretinde ilk idmanını yapacak.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Takımımız yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak. İlk idmana çıkacak olan futbolcularımız ve teknik heyetimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Takımımız burada 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra 2 gün iznin ardından 23 Temmuz - 6 Ağustos arası Afyon'da 1. etap, 9-23 Ağustos tarihleri arasında da yine Afyon'da 2. etap sürecek olan kampa devam edeceğiz. Öte yandan da dış transfer çalışmalarımıza da teknik direktör Bülent Akan'ın verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimizle kulübümüze yakışır mücadele eden bir futbol takımı kuracağız" dedi.

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