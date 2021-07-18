Serik Belediyespor salonda çalıştı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, sezon hazırlıklarını salon çalışmasıyla sürdürdü. Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Bizim önceliğimiz koşan, mücadele eden, seyir zevki verecek olan bir takım oluşturmaktır. Bunun için de elimizden gelen gayret ve çabayı fazlasıyla gösteriyoruz" dedi.

Serik Belediyespor, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalarını teknik direktör Bülent Akan yönetiminde kendi tesislerinde günde çift idman yaparak, sürdürdü. Serik Belediyespor, sabah antrenmanını ilçedeki bir otelin spor salonunda yaptı. Futbolcular gruplar halinde güce dayalı ağırlık çalışması gerçekleştirdi.

Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarından alt yapı ve kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Öncelikle bu ligi tanıyan, bu ligde başarısı olan teknik direktör Bülent Akan ve ekibiyle anlaştık. Ardından iç transferde 5 oyuncumuzla anlaştık. Daha sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer komitemizle kulübümüzün mali disiplinini bozmadan transferlerimiz yaptık, yapamaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz koşan, mücadele eden, seyir zevki verecek olan bir takım oluşturmaktır. Bunun için de elimizden gelen gayret ve çabayı fazlasıyla gösteriyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının 12 Temmuz'da başladığını ve takımın çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürdüğünü aktaran Başkan Halil Deligöz, "Öncelikle şunun bilinmesini isterim, kulübümüz 2. Lig'de mücadele eden, marka değeri olan güçlü bir takımdır. Bizim oyuncularımıza ve teknik ekibe güvenimiz sonsuzdur. Başarılı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen sezon alt yapımızdan A takımımıza kazandırdığımız 4 oyuncumuz ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni sezon öncesi alt yapı hocalarımızdan gelen rapor doğrultusunda 9 oyuncumuz A takım antremanına davet edildi. Teknik heyetin değerlendirmesi sonucu 3 oyuncumuz 16 yaşındaki Batuhan Atal, 17 yaşındaki kaleci Alirıza Karaman ve 19 yaşındaki Berkant Eren takımımızla birlikte antremanlara devam ediyor. 23 Temmuz'da Afyon'da başlayacak 2. etap kampımızda bu oyuncularımız da yer alacaktır. Buradan alt yapı koordinatörü ve hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kadriye Mahallesi'ndeki tesisin eksikliklerini gidermeye devam ettiklerini ve sezon başlamadan çok iyi bir hale geleceğini de aktaran Başkan Halil Deligöz, "Bizlere her konuda destek veren, güç veren Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan ve çalışma arkadaşlarına yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.



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