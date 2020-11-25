Serik Belediyespor kupaya hazırlanıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Misli.com 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Kadriye Mahallesi'nde bulunan tesislerde teknik direktör Engin Korukır idaresinde kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Serik Belediyespor, Gaziantep FK ile Ziraat Türkiye Kupası 4. turda çarşamba günü saat 17.00'de Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Engin Korukır, idman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda yardımcı antrenör olarak 2 defa bu atmosferi yaşadığını söyleyen Korukır, "Önemli bir kupa. Gerçekçi olmak lazım kadro yapılanması, sakat oyuncuların durumu, bizim böyle maçlara kendimizi hazırlamamız lazım. Gönül ister ki bu maçlara tam kadro ile çıkalım ama sezona başlarken bir prensip koymuştuk. 'Genç oyuncularımıza da şans vereceğiz' diye. Sancaktepe maçında genç oyuncularımıza şans verdik. Şimdiki Gaziantep maçında da yine as kadrodan çoğu oyuncuları oynatmamayı düşünüyoruz. Çünkü bizim başka bir hedefimiz var. Kupa oynamayan oyuncuların konsantresini güçlendirecek bir maçtır. Gaziantepspor da Süper Lig'de oynayan önemli bir takım. Kendi elimizdeki kadromuzdaki bütün oyuncuları değerlendirmemiz lazım. Değerlendirirken de genç oyuncuların özgüven kazanması açısından onların adına çok önemli bir maç. Engelimiz var. Çünkü sakat oyuncularımızın fazlalığı Cenk, Burak sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. 26 kişilik kadromuzun 3-4 tanesi sakat. Diğer oyuncularımızla da 1 hafta sonra lig maçı oynayacağız. Bunların hepsini hesaplamamız lazım. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Çıkıp mücadelemizi sonuna kadar yapacağız" dedi.

'CENTİLMENLİĞİMİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Futbolda her zaman çok iyi oynayıp kaybedenlerin de olduğuna dikkati çeken Engin Korukır, "Futbol çok değişik bir oyundur. Biz çok iyi oynayalım ama kaybedelim. O mesajı verelim. Mücadelemizi yüksek tutalım. Saha içerisinde efendiliğimizi belli edelim. Kazanırsak da kaybedersek de o centilmenliği hem de oyun kuralları çerçevesi içerisinde oynayıp hak yemeyelim. Oyunda adrenalin yüksek olabilir. O adrenalini biz kendi kulübümüz içerisinde yaşayacağız. Dışarıya taşırmayacağız. Centilmenlik olarak bizim açımızdan sakınca olacağını düşünmüyorum. Köklü bir camia ile oynayacağız. Onlardan da sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Saha içerisinde zaman zaman sinirler bozulabilir. Gereksiz hareketler olabiliyor. Sonuç ne olursa olsun bizim açımızdan sıkıntı yok" diye konuştu.

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