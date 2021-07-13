Serik Belediyespor kırmızı grupta

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor bu sezon 20 takımın yer aldığı kırmızı grupta mücadele edecek.
TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu kuraları dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen törenle çekildi. Kura çekimlerine kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri katıldı.
Antalya temsilcili Serik Belediyespor, 20 takımın yer aldığı kırmızı grupta yer aldı. Grupta Serik Belediyespor'un yanı sıra Adıyaman 1954 Spor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK., Diyarbekirspor A.Ş., Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Tranzonspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor A.Ş., Sarıyerspor, Silahtaroğlu Vansppor FK, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor yer aldı.
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