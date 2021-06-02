Serik Belediyespor iki futbolcuyla anlaştı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, kaleci İbrahim ve Yusuf ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarının başladığı Serik Belediyespor yapılan görüşmelerin ardından kaleci İbrahim Demir ve defans oyuncusu Yusuf Onur Arıkan ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Kulüp olarak öncelikle iç transfer çalışmalarına dün başladık. Bu çalışmalar kapsamında bugün geçtiğimiz sezon takımımız kalesini koruyan oyuncumuz ve defans oyuncumuz ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Transfer çalışmalarımız son hızıyla devam edecek" dedi.

İmza töreninde Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kulüp Başkanı Halil Deligöz, Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın ve Serik Belediyespor yöneticileri de hazır bulundu.

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