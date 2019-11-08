Serik Belediyespor hazır

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Karaköprüspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Serik Belediyespor, sahasında Karaköprüspor'u konuk edecek. Kadriye'deki tesislerinde teknik direktör Mehmet Şansal nezaretinde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Serik Belediyespor, son çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Teknik direktör Mehmet Şansal, "Karaköprüspor ile pazar günü zorlu bir maça çıkacağız. Rakibimiz 21 puanla 4. sırada. Grubumuzun güçlü takımlardan biri. Serik'e puan almak için gelecek. Ancak biz takım olarak hazırız. Oyuncularımızdan Doğancan dizindeki sakatlığından dolayı 1 haftadır idmana çıkmıyor. Tedavisi devam ediyor. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Maçtan 3 puan alarak grup liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI