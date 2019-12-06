Serik Belediyespor, Erzin maçına hazır

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, kendi sahasında karşılaşacağı Erzinspor, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Şansal nezaretinde hazırlıklarını hafta boyunca sürdüren Serik Belediyespor, sahasında Erzinspor'u konuk edecek. Geçen hafta Çankayaspor'a mağlup oldukları ve liderlik koltuğunu kaybettiklerini belirten Şansal, "Bu maçı geride bıraktık. Şimdi Erzin maçına hazırlanıyoruz. Alacağımız galibiyetle tekrar liderliği elde etmek istiyoruz" dedi.

Şansal, cezalı ve sakat futbolcularının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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