Serik Belediyespor - Bucaspor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Bucaspor'u 3-1 yendi.

Maçı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kulüp Başkanı Ali Aksu, Bucaspor Kulüp Başkanı Cihan Akkaş, Asbaşkan Mehmet Sevinç, Asbaşkan Yardımcısı Fatma Saka ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Maç Serik Belediyespor'un vuruşuyla başladı.

13'üncü dakikada Serik Belediyespor kalecisi Orkun'dan topu alan Bucasporlu Emre topu filelerle buluşturdu: 0-1.

45'inci dakikada Bucaspor'dan Özcan ceza sahası dışından aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Özcan'un vuruşunda top auta çıktı.

İlk yarı Bucaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

62'nci dakikada Serik Belediyespor'dan Arda kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

78'inci dakikada Erdi'nin kaleye vurduğu top direkten döndü. Alican'ın tamamladığı top ağlarla buluştu: 2-1.

90+2'nci dakikada Sinan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Serik Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar galibiyeti kutladı.

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Serkan Pınar (x), Kadir Beyaz (xx), Yunus Doğan (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx)- Erdal (xx)(Dk.48 Çağlar xxx), Samet (xxx), Sinan (xxx), Ahmet (xxx), Alican (xxx)(Dk.86 Rauf), Abdurrahman (xxx), Sertaç (xx)(Dk.47 Arda xxx), Burçin (xx), Erdi (xxx), Atakan (xxx)

BUCASPOR: Kemal Mert (xx)- Hakkıcan (xx)(Dk.32 Ömer xx), Doğan (xx), Özcan (xx), İsa (xx), Cuma (xx), Emre (xxx)(Dk.65 Oğuz x), Osman (xx), Yıldıray (xx)(Dk.72 İbrahim x), Erhan (xx), Volkan (xx)

GOLLER: Dk.62 Arda, Dk.78 Alican, Dk.92 Sinan (Serik Belediyespor), Dk.13 Emre (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Alican, Samet, Abdurrahman, Arda, Sinan (Serik Belediyespor), Yıldıray, Volkan, Cuma, İbrahim, Özcan (Bucaspor)

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)