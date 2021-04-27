Serik Belediyespor, Bodrumspor maçına hazır

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 36. haftasında evinde Bodrumspor A.Ş. ile karşılaşacak.

Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda 28 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Serik Belediyespor, kampa girdi. Serik Belediyespor kadrosunda kırmızı kart cezalısı Abdulsamet ile hafif sakatlığı bulunan Ahmet Atik yer almadı.

Ligde 49 puanla 11. sırada yer alan Serik Belediyespor, 58 puanla 6. sırada yer alan ve play-off mücadelesine yer almaya çalışan Bodrumspor A.Ş.'den puan almak için mücadele edecek. Serik Belediyespor, Başkan Ali Aksu'nun vefatının ardından yarın evindeki ilk maçına çıkacak.

Öte yandan Bodrumspor A.Ş. de Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de kampa girdi.

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