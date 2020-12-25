Serik Belediyespor, Bodrum yolcusu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - SERİK Belediyespor, yarın karşılaşacağı Bodrumspor müsabakası için Bodrum'a gidiyor.

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ligin 17'inci haftasında deplasmanda Bodrumspor ile mücadele edecek. Cumartesi günü saat 13.00'te Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak maçın hakemliğini Taner Tuncer yapacak.

Geçen çarşamba günü sahasında Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Serik Belediyespor, Bodrum'dan da iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Takımda cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı geçen stoper Cenk Şen de Bodrum maçı kadrosuna alındı.

Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Serik Belediyespor, bir maç eksiği ile 24 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Ev sahibi Bodrumspor ise 22 puan ve averajla 11'inci sırada.

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