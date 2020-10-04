Serik Belediyespor- Bayburt İl Özel İdare Spor maç sonucu: 4-1

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Bayburt İl Özel İdare Spor karşılaştı. Maçı ev sahibi 4-1 kazandı. Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.

Maç Serik Belediyespor'un vuruşu ile başladı. Bayburtlu futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 1 dakika hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti.

8'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Murat Gürbüzerol topu filelerle buluşturdu: 1-0.

19'uncu dakikada Bayburt ceza sahası içinde Sinan Altınel'e çarpan top kendi kalesine gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Serik Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikadaki Serik Belediyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Murat Gürbüzerol kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

67'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahasında Sefa Narin'in vuruşu ağları havalandırdı: 4-0.

85'inci dakikada Bayburt İl Özel İdare'nin kullandığı serbest vuruşta Bilal Yener Arıca takımının tek golünü kaydetti: 4-1.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 4-1 galip ayrıldı. Serik Belediyespor gelecek hafta Sivas Belediyespor deplasmanına gidecek.

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER : Ahmet Balkan, Yunus Doğan, Enes Kanpara

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Dk.83 Batuhan Arslan), Mahsun Çapkan (Dk.83 İbrahim Rıdvan Alkan), Murat Gürbüzerol (Dk.77 Erkan Şahin), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.69 Sinan Özkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin (Dk.77 Yusuf Çelik), Emre Bekir

BAYBURT İL ÖZEL İDARE SPOR: Erhan Aslan, Ömer İnan, Sinan Altınel, Pekin Köşnek, Savaş Yorulmaz (Dk.46 Akın Açık), Mustafa Bedirhan Çelik (Dk.69 Nezih Özer), Yasin Hatipoğlu (Dk.69 Can Ahmet Üstün), Furkan karabatak (Dk.77 Bilal Yener Arıca), Taha Yavuz Yılmaz (Dk.77 Şamil Başaran), Kadir Mert Örentepe, Salih Seyis

GOLLER: Dk.8 - Dk.60 Murat Gürbüzerol, Dk.67 Sefa Narin, Dk.19 Sinan Altınel (kk) (Serik Belediyespor) - Dk.85 Bilal Yener Arıca (Bayburt İl Özel İdare Spor)

SARI KARTLAR: Mahsun Çapkan, Yusuf Çelik (Serik Belediyespor) - Savaş Yorulmaz, Kadir Mert Örentepe, Taha Yavuz Yılmaz (Bayburt İl Özel İdare Spor)