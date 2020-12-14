Şerif’ten gümüş, Cengiz’den bronz madalya

Kılıç, Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev’e 8-0 kaybetti ikincilikle yetindi. Dünün diğer müsabakalarında 82 kiloda Salih Aydın ile 130 kiloda Osman Yıldırım finale yükseldi. 82 kiloda Salih Aydın, Rusya’dan Alirzaev’le 130 kilodaki Osman Yıldırım da Rusya’dan Semenov’la altın madalya için mindere çıkacak. . Grekoromen stilde 72 kiloda ise milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan’da Moldova’dan Petic’i yenerek bronz madalya kazandı.



