Serie A’da maçlar 20 Haziran’da başlıyor
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A’nın kaldığı yerden 20 Haziran’da başlayacağını bildirdi. Bakan Spadafora, “Serie A’nın 20 Haziran’da yeniden başlayacağını söyleyebiliriz. Haziran’ın 13 ile 17’sinde İtalya Kupası maçlarının oynanma olasılığı da var” dedi.
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A’nın kaldığı yerden 20 Haziran’da başlayacağını bildirdi. Bakan Spadafora, “Futbolun yeniden başlaması doğru bir adım. Serie A’nın 20 Haziran’da yeniden başlayacağını söyleyebiliriz. Haziran’ın 13 ile 17’sinde İtalya Kupası maçlarının oynanma olasılığı da var” dedi.