İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, koronavirüs arası sonrasında sergilediği futbolla adeta takımını tek başına sırtlıyor. Son olarak Kırmızı-Siyahlılar, önceki gün Sampdoria’yı 4-1 devirirken, Hakan yine sahnedeydi. Milli futbolcu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile noktalayarak kulüp tarihine geçti. Üst üste 5 maçta skora katkı veren 26 yaşındaki oyuncu, Milan ’da 12 yıl sonra bir ilki başardı. Son olarak Milano ekibinde dönemin en iyi orta sahası olarak gösterilen Kaka, bu sayıya ulaşmıştı.

CR7’yi geride bıraktı

Çalhanoğlu, ayrıca Juventus’un süperstarı Cristiano Ronaldo’ya da kafa tutuyor. Lige yeniden başlanmasının ardından geçen sürede Hakan 6 gol attı 8 asist yaptı. Ligde Juventus ile şampiyonluğa ulaşan Portekizli CR7 ise 10 gol ve 2 asist ile oynadı. Milli yıldız skora direkt katkıda dünya yıldızını geride bıraktı, Serie A’ya damgasını vurdu.