Serie A yönetimi maçları oynamak istiyor

Noel ve yeni yıl nedeniyle karşılaşmalara ara verilen Serie A'da yönetimi, önümüzdeki iki maç haftasındaki karşılaşmaları ertelenmesine soğuk bakıyor.

Yapılan seyahatler, aileleriyle geçirilen zaman oyuncular ve teknik kadrolar arasındaki Covid-19 vakalarında önemli artışa neden oldu.

Salernitana’da dokuz, Udinese’de sekiz ve Verona’da da yedi futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıkması erteleme kararını gündeme getirse de İtalyan haber Ajansında yer alan bilgiye göre bu hafta içi ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçları ertelemeyi düşünmediği ifade edildi. Salernitana kulübü yerel sağlık otoritesi (ASL) tarafından dün karantinaya alınmıştı.

ASL tarafından alınan seyahat yasağı kararını Serie A’nın tanımaması son iki sezondur en fazla tartışılan konulardan biri oldu.