Serie A start alıyor! Hepimizin gözü temsilcilerimizde

Avrupa’da koronavirüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da futbol, bu hafta içinde oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş ve final maçlarıyla başlamıştı. Çizme’nin en üst düzey ligi Serie A’da da heyecan, bugün start alacak. İtalya’da önlemler çerçevesinde 9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, 103 gün sonra 20.30’daki Torino-Parma ile 22.45’teki Verona-Cagliari maçlarıyla perdelerini açacak. Seyircisiz olarak oynanacak maçlar öncesi sezonu kısa sürede tamamlamak adına Cengiz Ünder ve Mert Çetin’li Roma, Hakan Çalhanoğlu’lu Milan ile diğer takımlar ortalama 3 günde bir sahne alacak. Ligde son 8 yılın şampiyonu Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo’lu Juventus, 63 puanla lider durumda. Hafta içinde İtalya Kupası’nı Napoli’ye kaptıran Juve’nin 1 puan gerisinde ikinci Lazio bulunuyor.

Gözler 34. haftada...

Onların hemen arkasında da 1 maç eksiğiyle 54 puandaki İnter yer alıyor. Bu üçlüyü 1 maç eksiğiyle 48 puanlı 4. Atalanta ile 45 puanlı Cengiz Ünder’li Roma takip ediyor. Ligde şampiyonluğun kaderini büyük ölçüde belirleyecek maçlar ise 34. haftada oynanacak. 19 Temmuz Pazar günü Roma-İnter, 20 Temmuz Pazartesi de Juventus-Lazio karşı karşıya gelecek.