Serie A şampiyonu Juventus kupasına kavuştu!

Serie A'da şampiyonluğu daha önce garantileyen Juventus, 38. hafta maçında Roma'yı konuk etti. Torino’daki Allianz Arena’da oynanan maçın 5. dakikasında Gonzalo Higuain ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Roma’nın 23. dakikada Nikola Kalinic ile eşitliği yakalamasına engel olamadı. Konuk Roma, 44. dakikada da Diego Perotti’nin penaltı golüyle geriye düştüğü maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

İkinci yarının 52. dakikasında yine Perotti ile bir gol bulan Roma, şampiyon Juventus’u evinde 3-1 yenerek, sezonu galibiyetle tamamladı. Juventus ise şampiyonluğu garantiledikten sonra ligde peş peşe ikinci maçını da kaybederken sezondaki toplam 7. yenilgisini yaşadı.

Ocak ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral ise aylar sonra ilk kez bu maçla yeşil sahalara döndü. Demiral, 51. dakikada Leonardo Bonucci’nin yerine oyuna dahil olarak 6 ay aradan sonra bir maçta görev aldı.

Roma kadrosunda yer alan milli oyunculardan Cengiz Ünder de haftalar sonra 56. dakikada Nicolo Zaniolo’nun yerine oyuna girerken, Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.

Juventus, 83 puanla ligi zirvede tamamlarken, Roma ise son 8 haftada aldığı 7 galibiyet 1 beraberlik sayesinde puanını 70’e yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

Karşılaşma sonunda Juventuslu oyuncular, lig şampiyonluğu dolayısıyla kupa ve madalyalarını aldı. Juventus, lige son yıllarda ambargo koyarak üst üste 9 şampiyonlukla Avrupa’da yeni bir rekorun da sahibi oldu. Milli futbolcu Merih Demiral da Serie A’da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk oyuncu olarak madalyasını aldı.