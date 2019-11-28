Seri:Çok çabuk toparlanmalıyız

Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge maçında önemli bir avantaj kaybettiklerini belirten Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Seri, “3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp pazar günü oynayacağımız maça bakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfaya geçeceğiz” diye konuştu.

28 Kasım 2019, Perşembe 06:25 Son Güncelleme:
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Seri:Çok çabuk toparlanmalıyız

Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge maçında önemli bir avantaj kaybettiklerini belirten Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Seri, “3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp pazar günü oynayacağımız maça bakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfaya geçeceğiz” diye konuştu.

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