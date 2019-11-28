Seri:Çok çabuk toparlanmalıyız
Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge maçında önemli bir avantaj kaybettiklerini belirten Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Seri, “3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp pazar günü oynayacağımız maça bakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfaya geçeceğiz” diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge maçında önemli bir avantaj kaybettiklerini belirten Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Seri, “3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp pazar günü oynayacağımız maça bakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfaya geçeceğiz” diye konuştu.