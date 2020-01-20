Seri: Takıma faydalı olmaya çalışıyorum

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Denizlispor’u 2-1 yenerek sezonunun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Radamel Falcao’nun golünde asist yapan ve çok iyi bir maç çıkartan Seri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha, “Elimden geleni yapıp, takıma faydalı olmaya çalışıyorum. İkinci yarıdaki en büyük hedefim bu. Güzel bir galibiyetti. Hocamız ikinci devreye iyi başlamamız gerektiğini söyledi ve biz de iyi işler yaptık” dedi.

Seri, yaptığı asistin sorulması üzerine ise, “Kendi performansım hakkında konuşmak istemem” yorumunda bulundu.