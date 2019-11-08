Seri son şansı kullanamadı

Transfer edildiği günden bu yana bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen Seri, Real Madrid deplasmanında son şansını da kullanamadı.

08 Kasım 2019, Cuma 06:01
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Seri son şansı kullanamadı

Transfer edildiği günden bu yana bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen Seri, Real Madrid deplasmanında son şansını da kullanamadı.

Fulham’dan kiralanan Seri’nin, devre arasında sözleşmesinin fesh edilerek İngiltere’ye geri gönderilmesi düşünülüyor.

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